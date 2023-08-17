Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Angkie Yudhistia dan Cerita Lampau Tentang Sulitnya Disabilitas Meraih Akses Pendidikan

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |06:05 WIB
Angkie Yudhistia dan Cerita Lampau Tentang Sulitnya Disabilitas Meraih Akses Pendidikan
Angkie Yudhistia saat hadir dalam Special Dialogue Okezone (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Setiap negara wajib memenuhi kewajibannya untuk menyusun atau menyempurnakan regulasi perlindungan anak-anak disabilitas, salah satunya dalam akses pendidikan. Pendidikan untuk penyandang disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusi dan pendidikan khusus.

Kewajiban pemerintah terhadap peserta didik penyandang disabilitas berdasarkan UU No 8 Tahun 2016 adalah memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Angkie Yudistia merupakan salah satu penyandang disabilitas tunarungu yang diangkat menjadi Staf Khusus oleh Presiden Joko Widodo. Angkie dipilih untuk menjadi juru Bicara Presiden dalam bidang Sosial.

Angkie tercatat sebagai salah satu Finalis Abang None Jakarta pada tahun 2008 yang berasal dari Daerah Jakarta Barat. Selain itu, ia juga pernah mendapat penghargaan sebagai The Most Fearless Female Cosmopolitan pada tahun 2008. Dan saat ini ia baru saja meluncurkan buku ke-4 yang berjudul "Menuju Indonesia Inklusi".

