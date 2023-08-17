Pahlawan di Mata Angkie Yudistia: Ibu yang Sejak Awal Sudah Menerima Kondisi Disabilitasnya

JAKARTA - Di balik kesuksesan yang diraih oleh seseorang, pasti terdapat orang lain yang dijadikan sebagai idola dan motivasi untuk meraih kesuksesan tersebut.

Hal ini juga berlaku untuk Angkie Yudistia staff khusus presiden Joko Widodo yang juga merupakan penyandang disabilitas tunarungu.

Angkie dipilih secara langsung oleh Presiden Jokowi untuk menjadi juru Bicara Presiden dalam bidang Sosial.

Wanita ini memilih ibunya untuk menjadi seorang yang diidolakannya. Hal ini karena rasa kagum terhadap ibunya karena bisa menerima Angkie yang awalnya lahir secara normal namun harus mengalami disabilitas saat umurnya 10 tahun.

“Karena biar bagaimanapun saya itu tumbuh seperti ini karena ibu, mencari informasi disaat dulu teknologi tidak secanggih sekarang, bagaimana aku harus bisa tetap sekolah, bagaimana aku harus bisa mendapatkan kualitas diri yang semakin berkembang, gimana aku harus bisa berteman dengan banyak orang, tanpa harus orang itu merasa aneh banget sih anaknya kok gabisa denger,” Ujar Angkie, dalam Indonesia Maju, Kamis (17/7/2023).

Menurut Angkie perjuangan yang diberi oleh ibunya sangat luar biasa. Ia bahkan menyelipkan sebuah cerita mengenai mimpi, harapan dan perjuangan yang dilakukan oleh ibunya dalam buku ke-4 yang baru saja dirilis.