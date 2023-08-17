Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Malam Renungan Suci, Jokowi Beri Penghormatan ke 10.304 Pahlawan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |03:15 WIB
Malam Renungan Suci, Jokowi Beri Penghormatan ke 10.304 Pahlawan
Presiden Jokowi Pimpin Renungan Suci di TMP Kalibata/Foto: Biro Setpres
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak sebagai inspektur upacara apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis (17/8/2023) dini hari.

Acara yang digelar tepat pada pukul 00.00 WIB tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Presiden Jokowi bersama Ibu Iriana Joko Widodo disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin terlebih dahulu melakukan penghormatan di Gerbang TMP Kalibata.

Selanjutnya, Presiden Jokowi bersama Ibu Iriana dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wury Ma'ruf Amin berjalan menuju area upacara dengan didampingi oleh Komandan Komando Garnisun Tetap (Kogartap) I/Jakarta Mayjen TNI Mohamad Hasan.

Bertindak selaku perwira upacara adalah Brigjen TNI Arkamelvi Karmani yang menjabat sebagai Kepala Staf Garnisun Tetap I/Jakarta. Sementara komandan upacara adalah Kolonel Pnb. Frando L.H. Marpaung yang saat ini bertugas sebagai Kepala Dinas Operasi Lanud Adisutjipto Yogyakarta.

Presiden Jokowi menyatakan penghormatan tertinggi bagi 10.304 pahlawan yang telah mengabdi dan mengorbankan jiwa raga untuk membela Tanah Air dan meneruskan perjuangan.

"Sebanyak 9.276 pahlawan dari TNI dan Polri, 913 pahlawan dari Badan Perjuangan, 72 pahlawan dari tokoh nasional, dan 43 pahlawan tidak dikenal bersemayam di TMP Kalibata," ucapnya.

Presiden Jokowi juga memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang tidak dikenal, baik nama maupun tempatnya, dari seluruh pelosok tanah air. Ia juga turut mendoakan agar para pahlawan diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.

"Kami menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keridhoan, keikhlasan, dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam mengabdi kepada perjuangan demi kebahagiaan nusa dan bangsa,” ujar Jokowi.

