Angkie Yudhistia: Orangtua Menerimaku Apa Adanya, Sehingga Aku Bisa Menerima Semua Apa Adanya

JAKARTA - Peran orang tua dalam pembentukan karakter dan potensi individu adalah sangat besar. Hal ini sangat berlaku bagi individu dengan kebutuhan khusus, dimana pendidikan dan dukungan orang tua dapat menjadi kunci untuk mereka dapat berkontribusi dalam masyarakat. Angkie Yudistira, memberikan perspektif penting tentang peran orang tua dan pelajaran positif yang didapatkan.

"Support system nomer 1 itu jelas orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam membangun fondasi karakter dan penerimaan diri bagi anaknya, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Pelajaran pertama yang dia dapatkan dari orang tuanya adalah tentang penerimaan diri. Mereka menerima diriku apa adanya sehingga aku bisa menerima apa adanya," ujarnya dalam Special Dialogue Okezone, pada kamis (17/08/2023).

Namun, tidak semua orang tua memiliki pemahaman yang sama. Angkie mencatat bahwa masih banyak orang tua yang menganggap anak dengan kebutuhan khusus sebagai aib bagi keluarga.

Mereka cenderung untuk membatasi interaksi anak mereka dengan dunia luar karena rasa malu. Sebaliknya, orang tua Angkie memberinya kebebasan untuk belajar dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

"Ketulusan dan kejujuran menjadi prinsip penting dalam proses ini. Aku belajar itu dari orang tuaku bahwa kita itu harus jujur dengan diri kita sendiri sehingga orang lain itu tau harus bersikap seperti apa kepada kita. Kejujuran ini memungkinkan Angkie untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa rasa takut atau malu," katanya.