HOME NEWS NASIONAL

Upaya Tak Kenal Lelah Pemerintah Agar Indonesia Ramah Disabilitas

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |08:36 WIB
Upaya Tak Kenal Lelah Pemerintah Agar Indonesia Ramah Disabilitas
Angkie Yudhistia saat hadir dalam Special Dialogue Okezone (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Permasalahan disabilitas di Indonesia menjadi suatu hal yang kerap terjadi dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga ekonomi.

Saat ini pemerintah masih terus mengupayakan agar Indonesia menjadi negara yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Angkie Yudhistia ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi sebagai Staf Khusus Presiden sejak 2019 lalu. Latar belakangnya sebagai penyandang disabilitas, menjadikan dirinya Staf Khusus yang terfokus dalam hal-hal mengenai isu disabilitas.

“Jadi bapak meminta pandangan meminta riset data meminta support bagaimana negara ini adil untuk penyandang disabilitas,” ujar Staf Khusus Presiden, Angkie Yudhistia, dalam Indonesia Maju, Kamis (17/8/2023).

Angkie menjelaskan bahwa ia bersama Presiden beserta jajarannya telah menghasilkan kebijakan publik yang berpihak pada penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang kemudian melahirkan peraturan turunannya, yakni tujuh peraturan pemerintah dan dua peraturan presiden. Peraturan-peraturan tersebut telah disahkan langsung oleh Presiden Jokowi.

Langkah lain dalam mewujudkan negara yang adil bagi para penyandang disabilitas dilakukan dengan dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas (KND) pada 2022 lalu.

“Jadi inilah concern pak Presiden dan saya sebagai staf khusus beliau yang struktural selalu berusaha untuk membangun komunikasi baik itu tidak hanya untuk stakeholders tapi juga untuk masyarakat” Ujar Angkie.

Halaman:
1 2
      
