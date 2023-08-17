Menuju Indonesia Inklusi: Sebuah Buku dari Angkie Yudhistia untuk Literasi Seputar Disabilitas

JAKARTA- Angkie Yudhistia kembali meluncurkan buku keempatnya yang berjudul "Menuju Indonesia Inklusi". Buku nya ini diluncurkan di tengah kesibukannya sebagai Staf Khusus Presiden Jokowi.

"Singkatnya menuju Indonesia Inklusi itu perihal tentang literasi disabilitas" ujar Staf Khusus Presiden, Angkie Yudhistia, dalam Indonesia Maju, Kamis (17/8/2023).

Angkie menjelaskan bahwa buku keempatnya ini merupakan hasil proses dari ketiga buku sebelumnya. Buku ini berangkat dari banyaknya pertanyaan masyarakat umum mengenai penyandang disabilitas, mulai dari pertanyaan mengenai apa itu penyandang disabillitas hingga pertanyaan menyangkut isu-isu serius seperti bagaimana negara meng-akomodir disabilitas.

Meskipun begitu, buku ini dikemas semenarik mungkin dengan gaya penulisan berupa storytelling serta dilengkapi dengan gambar-gambar dan data infografis. Melalui buku ini para pembaca akan memahami akan adanya eksistensi dari para penyandang disabilitas dan bagaimana perjuangan mereka.

Selain itu, dalam buku Menuju Indonesia Inklusi juga dibahas mengenai etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang memiliki jenis bermacam-macam, yakni radang sensorik, motorik, intelektual, mental, hingga ganda. Angkie menjelaskan bahwa penyandang disabilitas yang beragam macam itu tidak dapat disamaratakan, masing-masing mereka memiliki kemampuan dan potensinya sendiri.