Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menuju Indonesia Inklusi: Sebuah Buku dari Angkie Yudhistia untuk Literasi Seputar Disabilitas

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |09:04 WIB
Menuju Indonesia Inklusi: Sebuah Buku dari Angkie Yudhistia untuk Literasi Seputar Disabilitas
Angkie Yudhistia saat hadir dalam Special Dialogue Okezone (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Angkie Yudhistia kembali meluncurkan buku keempatnya yang berjudul "Menuju Indonesia Inklusi". Buku nya ini diluncurkan di tengah kesibukannya sebagai Staf Khusus Presiden Jokowi.

"Singkatnya menuju Indonesia Inklusi itu perihal tentang literasi disabilitas" ujar Staf Khusus Presiden, Angkie Yudhistia, dalam Indonesia Maju, Kamis (17/8/2023).

Angkie menjelaskan bahwa buku keempatnya ini merupakan hasil proses dari ketiga buku sebelumnya. Buku ini berangkat dari banyaknya pertanyaan masyarakat umum mengenai penyandang disabilitas, mulai dari pertanyaan mengenai apa itu penyandang disabillitas hingga pertanyaan menyangkut isu-isu serius seperti bagaimana negara meng-akomodir disabilitas.

Meskipun begitu, buku ini dikemas semenarik mungkin dengan gaya penulisan berupa storytelling serta dilengkapi dengan gambar-gambar dan data infografis. Melalui buku ini para pembaca akan memahami akan adanya eksistensi dari para penyandang disabilitas dan bagaimana perjuangan mereka.

Selain itu, dalam buku Menuju Indonesia Inklusi juga dibahas mengenai etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang memiliki jenis bermacam-macam, yakni radang sensorik, motorik, intelektual, mental, hingga ganda. Angkie menjelaskan bahwa penyandang disabilitas yang beragam macam itu tidak dapat disamaratakan, masing-masing mereka memiliki kemampuan dan potensinya sendiri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/194/3186238//angkie-ivSW_large.jpg
Cerita Angkie Yudistira Dirikan Brand Fashion demi Berdayakan Perempuan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/65/3181307//tito-bmiT_large.jpg
Orasi Ilmiah, Mendagri Tito Karnavian Soroti Bonus Demografi dan Pembangunan Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/624/3165877//sekolah-qVDz_large.jpg
Sekolah Rakyat Jadi Pemutus Kemiskinan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/31/320/3127426//salat_ied-UlSc_large.jpg
Menko Zulhas Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan Agar Indonesia Jadi Negara Maju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/1/3094614//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-aLJk_large.jpg
Partai Perindo Lantik Pengurus DPP, Angkie Yudistia: Perkuat Komunikasi Pusat dan Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/03/337/3081829//prabowo-I0Fy_large.jpg
Presiden Baru dan Harapan Menuju Indonesia Maju
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement