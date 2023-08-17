Sambut Hari Kemerdekaan dengan Program-Program Special Event 78 Tahun Kemerdekaan RI, Hanya di iNews

JAKARTA - Hari ini, Kamis (17/8) iNews akan menghadirkan rangkaian program spesial kemerdekaan dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan merayakan event 78 tahun, pastinya akan memberikan keseruan dan inspirasi di hari kemerdekaan.

Dimulai dengan program iNews Pagi “Spesial Kemerdekaan”. Pemirsa akan disuguhi berita terkini serta laporan khusus peringatan HUT RI ke-78. Program ini akan memberikan informasi yang menginspirasi seputar perayaan kemerdekaan, sejarah perjuangan bangsa dan harapan masa depan Indonesia pada pukul 04.20 WIB.

Selanjutnya akan ada program iNews Today Spesial Kemerdekaan. Acara ini akan mengiringi momen sakral upacara pengibaran bendera di Istana Negara yang akan disiarkan secara langsung dari Istana Negara dengan menampilkan prosesi kenegaraan dalam pengibaran bendera yang akan dilakukan oleh para petugas paskibra terbaik dari tanah air, dihadiri oleh presiden Joko Widodo beserta para pejabat menteri dan atraksi pesawat tempur yang dipersembahkan oleh TNI AU pada pukul 07.00 WIB.

Tak kalah penting, di sore harinya pada pukul 16.00 WIB akan disiarkan secara langsung proses penurunan bendera lewat program Special Event. Momen penurunan bendera sang merah putih menjelang senja akan menjadi momen yang mengharukan, mengajak kita semua untuk merenungkan makna kemerdekaan dan tanggung jawab sebagai warga negara.