Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sambut Hari Kemerdekaan dengan Program-Program Special Event 78 Tahun Kemerdekaan RI, Hanya di iNews

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |05:23 WIB
Sambut Hari Kemerdekaan dengan Program-Program Special Event 78 Tahun Kemerdekaan RI, Hanya di iNews
Sambut Hari Kemerdekaan dengan Berbagai Program dari iNews/Foto: MNC Media
A
A
A

 

JAKARTA - Hari ini, Kamis (17/8) iNews akan menghadirkan rangkaian program spesial kemerdekaan dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan merayakan event 78 tahun, pastinya akan memberikan keseruan dan inspirasi di hari kemerdekaan.

Dimulai dengan program iNews Pagi “Spesial Kemerdekaan”. Pemirsa akan disuguhi berita terkini serta laporan khusus peringatan HUT RI ke-78. Program ini akan memberikan informasi yang menginspirasi seputar perayaan kemerdekaan, sejarah perjuangan bangsa dan harapan masa depan Indonesia pada pukul 04.20 WIB.

Selanjutnya akan ada program iNews Today Spesial Kemerdekaan. Acara ini akan mengiringi momen sakral upacara pengibaran bendera di Istana Negara yang akan disiarkan secara langsung dari Istana Negara dengan menampilkan prosesi kenegaraan dalam pengibaran bendera yang akan dilakukan oleh para petugas paskibra terbaik dari tanah air, dihadiri oleh presiden Joko Widodo beserta para pejabat menteri dan atraksi pesawat tempur yang dipersembahkan oleh TNI AU pada pukul 07.00 WIB.

Tak kalah penting, di sore harinya pada pukul 16.00 WIB akan disiarkan secara langsung proses penurunan bendera lewat program Special Event. Momen penurunan bendera sang merah putih menjelang senja akan menjadi momen yang mengharukan, mengajak kita semua untuk merenungkan makna kemerdekaan dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876317/wakil-wali-kota-tangerang-bersama-ribuan-warga-peringati-hut-ke-78-ri-0rLEXjvtQp.jpg
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement