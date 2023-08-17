HUT Ke-78 RI, Ratusan Eks Anggota NII Pimpinan Panji Gumilang Kembali ke NKRI

INDRAMAYU - Sebanyak 121 mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII) melakukan pencabutan baiat dan mengucapkan ikrar setia kepada NKRI, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Embarkasi Haji Indramayu, Rabu (16/8/2023) malam.

Diketahui, pencabutan baiat NII dan Ikrar Setia NKRI dilakukan dengan pembacaan sumpah yang disaksikan oleh Bandan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, dan unsur Forkopimda lainnya.

Saat pencabutan baiat, para mantan anggota NII itu memakai topi bertuliskan NKRI dan dasi merah putih. Mayoritas dari mereka mengaku di bawah pimpinan Panji Gumilang, yang saat ini memimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.

Salah satu mantan NII, Enjang Didin, mengatakan, NII yang dipimpin oleh Panji Gumilang itu dibawah Yayasan Prabu Foundation.

"Pimpinan kami pada waktu itu Panji Gumilang, yang hari ini wadah NII ini di bawah yayasan Prabu Foundation," kata dia, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), usai melakukan ikrar setia NKRI.

Enjang mengungkapkan, Panji Gumilang memimpin NII sejak tahun 1996. Sementara Enjang sendiri bergabung dengan NII pada tahun 1991 hingga 2005 di Bandung.

"Panji Gumilang sebagai pimpinan Negara Islam Indonesia dari tahun 1996. Saya ikut NII di Bandung pada tahun 1991 dan keluar pada tahun 2005, berarti 15 tahun saya berada di NII," ungkap dia.

Enjang mengakui, bahwa ajaran NII tersebut adalah sesat dan menyimpang yang dapat merusak akidah serta syariah Islam.

"Ajaran NII itu merusak pikiran dan hati manusia. Salah satu kesesatannya adalah mereka akan merusak pondasi akidah dan syariah Islam. Jelas ini menyimpang," terang dia.

Enjang pun meminta kepada rekan-rekannya yang masih menjadi anggota NII untuk segera keluar dan meninggalkan NII. Karena menurutnya, masih banyak anggota NII yang jumlahnya mencapai ribuan.

"Masih banyak anggota NII, di Bandung ada ribuan, Jakarta ribuan, Jabodetabek ribuan, Pantura pun ribuan. Jadi kami mohon kepada rekan-rekan baik yang dulu kawan saya, sahabat saya, mohon jadikan ini pembelajaran, bahwa ini adalah ajaran yang sesat," tandasnya.