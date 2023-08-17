Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HUT Ke-78 RI, Ratusan Eks Anggota NII Pimpinan Panji Gumilang Kembali ke NKRI

Andrian Supendi , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |06:19 WIB
HUT Ke-78 RI, Ratusan Eks Anggota NII Pimpinan Panji Gumilang Kembali ke NKRI
Ratusan Eks Anggota NII Kembali ke NKRI/Foto: MNC Portal
A
A
A

INDRAMAYU - Sebanyak 121 mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII) melakukan pencabutan baiat dan mengucapkan ikrar setia kepada NKRI, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Embarkasi Haji Indramayu, Rabu (16/8/2023) malam.

Diketahui, pencabutan baiat NII dan Ikrar Setia NKRI dilakukan dengan pembacaan sumpah yang disaksikan oleh Bandan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, dan unsur Forkopimda lainnya.

Saat pencabutan baiat, para mantan anggota NII itu memakai topi bertuliskan NKRI dan dasi merah putih. Mayoritas dari mereka mengaku di bawah pimpinan Panji Gumilang, yang saat ini memimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.

Salah satu mantan NII, Enjang Didin, mengatakan, NII yang dipimpin oleh Panji Gumilang itu dibawah Yayasan Prabu Foundation.

"Pimpinan kami pada waktu itu Panji Gumilang, yang hari ini wadah NII ini di bawah yayasan Prabu Foundation," kata dia, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), usai melakukan ikrar setia NKRI.

Enjang mengungkapkan, Panji Gumilang memimpin NII sejak tahun 1996. Sementara Enjang sendiri bergabung dengan NII pada tahun 1991 hingga 2005 di Bandung.

"Panji Gumilang sebagai pimpinan Negara Islam Indonesia dari tahun 1996. Saya ikut NII di Bandung pada tahun 1991 dan keluar pada tahun 2005, berarti 15 tahun saya berada di NII," ungkap dia.

Enjang mengakui, bahwa ajaran NII tersebut adalah sesat dan menyimpang yang dapat merusak akidah serta syariah Islam.

"Ajaran NII itu merusak pikiran dan hati manusia. Salah satu kesesatannya adalah mereka akan merusak pondasi akidah dan syariah Islam. Jelas ini menyimpang," terang dia.

Enjang pun meminta kepada rekan-rekannya yang masih menjadi anggota NII untuk segera keluar dan meninggalkan NII. Karena menurutnya, masih banyak anggota NII yang jumlahnya mencapai ribuan.

"Masih banyak anggota NII, di Bandung ada ribuan, Jakarta ribuan, Jabodetabek ribuan, Pantura pun ribuan. Jadi kami mohon kepada rekan-rekan baik yang dulu kawan saya, sahabat saya, mohon jadikan ini pembelajaran, bahwa ini adalah ajaran yang sesat," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876317/wakil-wali-kota-tangerang-bersama-ribuan-warga-peringati-hut-ke-78-ri-0rLEXjvtQp.jpg
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement