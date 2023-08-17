Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Sultan HB IX Kirim Telegram ke Soekarno-Hatta Dukung Kemerdekaan RI

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |07:04 WIB
Kisah Sultan HB IX Kirim Telegram ke Soekarno-Hatta Dukung Kemerdekaan RI
Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Foto: Ist)
A
A
A

TEKS proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta. Kegembiraan dirasakan segenap bangsa Indonesia karena terbebas dari penjajahan. 

Sultan Hamengku Buwono IX turut merasakannya. Ia menyampaikan selamat atas terbentuknya Negara Republik Indonesia.

Ucapan tersebut disampaikan ia sampaikan kepada kedua proklamator, Soekarno-Hatta. Kemudian, kepada Radjiman Wedyodiningrat, Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan.

Sultan Hamengku Buwono IX mengirimkan telegram kepada Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama itu pada 20 Agustus 1945. Dalam telegramnya, Sultan menyatakan sanggup berdiri di belakang pimpinan mereka.

Telegram tersebut menandakan wilayah Yogyakarta menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dukungan dan pengabdian yang dilakukan rakyat menjadi bukti bahwa wilayah ini siap menjadi bagian dari Republik Indonesia.

