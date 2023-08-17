Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HUT Ke-78 RI, Wapres Ma'ruf: Perkokoh Persatuan dan Tebarkan Pesan Perdamaian

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |06:54 WIB
HUT Ke-78 RI, Wapres Ma'ruf: Perkokoh Persatuan dan Tebarkan Pesan Perdamaian
Pesan Wapres Maruf Amin di HUT Ke-78 RI/Tangkapan layar media sosial
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengajak semua masyarakat Indonesia untuk mengisi Kemerdekaan Indonesia yang memasuki ke-78 tahun untuk dapat memperkokoh persatuan dan menebarkan pesan perdamaian.

“Saya ucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78,” ujar Wapres lewat keterangannya yang diterima, Kamis (17/8/2023).

Selain itu, Wapres juga mengajak untuk perkokoh persatuan dan kesatuan serta tebarkan pesan-pesan perdamaian.

“Pada hari dan waktu yang bersejarah ini, mari kita kobarkan kembali semangat bakti dan kecintaan kita kepada tanah air Indonesia,” kata Wapres.

Wapres mengatakan api perjuangan untuk merebut kemerdekaan yang dinyalakan oleh para pahlawan dan pendiri bangsa mesti terus hidup dalam jiwa dan raga masyarakat Indonesia untuk mengisi kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita menjadi Indonesia maju.

Wapres Ma’ruf juga mengajak untuk semaikan pengetahuan, jangan lelah dan menyerah dalam memberikan karya dan dharma bakti kepada masyarakat bangsa dan negara demi menjemput masa depan Indonesia yang gemilang.

