Ketua DPR Dorong Perkuat Peran Perempuan Isi Kemerdekaan Indonesia

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta semua pihak untuk memperkuat peran perempuan dalam mengisi kemeredekaan Bangsa Indonesia. Diketahui, Indonesia memperingati Hari kemerdekaan yang ke-78.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat menyampaikan pidato dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Di era sekarang ini, Puan melihat jika kaum perempuan masih menghadapi berbagai kendala yang dapat berasal dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi maupun politik.

"Oleh karena itulah, masih diperlukan berbagai upaya untuk memperkuat peran perempuan dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia," kata Puan dalam pidatonya.

Legislator PDI-Perjuangan itu memandang, kaum perempuan juga harus memiliki semangat untuk saling peduli dan mendukung terhadap kemajuan Kaum Perempuan itu sendiri.