HOME NEWS NASIONAL

Jadi Inspektur Upacara HUT ke-78 RI, Mahfud MD Kenakan Baju Adat Mandailing

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |07:25 WIB
Jadi Inspektur Upacara HUT ke-78 RI, Mahfud MD Kenakan Baju Adat Mandailing
Mahfud MD (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjadi inspektur upacara HUT ke-78 Republik Indonesia di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (17/8/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Mahfud MD tiba di Kantor Kemenko Polhukam pada 06.50 WIB dengan diiringi pengawalan. Setibanya di lokasi, Mahfud langsung memasuki gedung kantornya. Sesaat kemudian, ia kembali keluar menuju lapangan upacara.

Terlihat, Mahfud MD mengenakan pakaian adat Mandailing, Sumatera Utara berwarna hitam dengan celana panjang hitam, dipadankan dengan sepatu hitam.

Mahfud MD juga mengenakan penutup kepala berwarna hitam dan emas, kemudian di bahu kanan tersampir ulos dengan warna cerah dasar hitam dan corak merah.

Rencananya, setelah upacara di Kantor Kemenko Polhukam, Mahfud MD akan melakukan konferensi pers, dan langsung bergerak ke istana negara untuk menghadiri upacara HUT ke-78 Republik Indonesia.

(Fakhrizal Fakhri )

      
