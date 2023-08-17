Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Pemilu 2024, DPR Ingatkan Kapan Waktu Bertanding dan Kapan Kembali Bersanding

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |07:29 WIB
Jelang Pemilu 2024, DPR Ingatkan Kapan Waktu Bertanding dan Kapan Kembali Bersanding
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat, terkhusus kontestan politik untuk mengetahui waktu kapan harus bertanding dan kapan harus bersanding. Pernyataan ini disampaikan Puan di dalam sidang paripurna pembukaan masa persidangan I tahun sidang 2023-2024.

Hal ini diungkapkan Puan ketika menyinggung soal perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Dia memastikan, DPR akan menjalankan fungsi pengawasannya agar pesta demokrasi lima tahunan ini bisa berjalan dengan baik dan damai.

"Kita semua, elemen bangsa Indonesia, hendaknya memahami dan mengerti, kapan waktunya bertanding dan kapan kembali bersanding," kata Puan dalam pidatonya di ruang rapat paripurna, kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Menurut dia, perbedaan merupakan alamiah. Tapi, persatuan adalah perjuangan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, ia mengajak untuk menjaga dan merawat persatuan Indonesia.

"Fondasi utama kita membangun negeri adalah persatuan rakyat. Tanpa persatuan rakyat, sulit kiranya Bangsa Indonesia bisa mencapai kemajuan," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
