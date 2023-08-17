78 Pantun Kemerdekaan 17 Agustus 2023, Bisa Dipakai saat Acara Puncak

JAKARTA - Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan setiap 17 Agustus. Berbagai acara diselenggarakan untuk memeriahkan, dari upacara bendera, lomba antara warga, hingga malam tasyakuran.

Tahun ini, Indonesia merayakan HUT ke-78. Agar acara semakin meriah, tidak ada salahnya menyelipkan aneka pantun.

Pantun yang dibuat pun bisa lucu atau menyentuh tapi menggembirakan. Pantun merupakan salah satu karya sastra yang masih populer hingga saat ini.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pantun adalah bentuk puisi Indonesia (Melayu), tiap bait (kuplet) biasanya terdiri atas empat baris yang bersajak (a-b-a-b). Pantun berasal dari bahasa Minangkabau yaitu patuntun, yang berarti penuntun. Awalnya, pantun adalah salah satu bentuk sastra lisan yang menjadi tradisi di kalangan masyarakat Melayu. Namun, saat ini sudah sering dijumpai pantun dalam bentuk tertulis.

Mengutip berbahgai sumber, Kamis (16/8/2023), berikut 78 pantun kemerdekaan 17 Agustus 2023.

1. Paman sedang menebang bambu

Untuk tiang bendera

Dirgahayu Indonesiaku

Salam Merdeka!