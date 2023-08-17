Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Ili Lewotolok Erupsi di Hari Kemerdekaan, Tinggi Letusan Capai 600 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |07:37 WIB
Gunung Ili Lewotolok Erupsi di Hari Kemerdekaan, Tinggi Letusan Capai 600 Meter
Erupsi Gunung Ile Lewotolok (Foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Ili Lewotolok di Lembata Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami erupsi pagi ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan tinggi letusan 600 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Ili Lewotolok pada hari ini, Kamis (17/8/2023), pukul 06:19 WITA. Tinggi kolom letusan teramati ± 600 m di atas puncak (± 2023 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, Stanislaus Ara Kian dalam keterangannya, Kamis (17/8/2023).

Sementara itu, dilaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah utara dan timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 31 mm dan durasi 142 detik.

Saat ini, tingkat aktivitas Gunung Ili Lewotolok masih pada level II (waspada). Pada tingkat level ini, masyarakat di sekitar Gunung Ili Lewotolok maupun pengunjung, pendaki, wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan aktivitas di dalam wilayah radius 2 km dari pusat aktivitas Gunung Ili Lewotolok.

“Masyarakat Desa Lamawolo, Desa Lamatokan, dan Desa Jontona agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya dari guguran, longsoran lava dan awan panas dari bagian timur puncak atau kawah Gunung Ili Lewotolok,” kata Stanislaus.

