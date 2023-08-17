Ribuan Warga Mulai Hadiri Upacara Peringatan HUT ke-78 RI di Istana

JAKARTA - Ratusan masyarakat mulai memadati Istana Merdeka untuk mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi ke-78 Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih pada pagi hari ini, Kamis (17/8/2023).

Pantauan di lokasi, nampak masyarakat dari berbagai macam kalangan beramai-ramai menuju tempat upacara. Masyarakat yang hadir turut serta mengenakan berbagai macam pakaian adat dari berbagai daerah.

Sebelum memasuki Istana Merdeka, masyarakat yang hadir diperiksa terlebih dahulu barang bawaan. Usai diperiksa, masyarakat dipersilahkan masuk untuk menduduki kursi yang telah disediakan.

Masyarakat yang hadir tampak antusias menghadiri upacara di Istana tersebut. Beberapa dari mereka nampak mengabadikan momen tersebut dengan berfoto.

BACA JUGA: Kantor Presiden hingga 4 Gedung Kemenko di IKN Rampung 2024

Salah satu yang hadir yakni aktor Gilang Dirga bersama istrinya yang memakai baju adat Jawa. Gilang mengaku baru pertama kali ikut upacara langsung di Istana Merdeka. Dirinya berharap dapat melihat langsung paskibraka yang akan mengibarkan merah putih.

"Ya vibenya beda lah, karena kita kan datang langsung kesini ngeliat langsung upacaranya apalagi yang pengen saya liat itu kan adalah Paskibraka. Semoga seluruh rakyat Indonesia bisa merasakan kenyamanan yang sama," kata Gilang.

Terpisah kakak beradik dari Jakarta bernama Ita dan Nita menjadi kesempatan keduanya untuk hadir langsung mengikuti upacara di istana. Keduanya mengaku memakai pakaian adat Dayak.

"Acaranya mudah-mudahan meriah ya karena ini katanya terakhir tahun depan di IKN ya. kita turut mempromosikan IKN dengan menggunakan pakaian adat (Dayak) ini. Semoga kedepannya negara kita lebih maju tidak ada lagi perselisihan tidak ada lagi keributan segala macam deh pokoknya siapapun pilihannya nanti," kata keduanya.