INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Meriah! Ratusan Masyarakat Antusias Hadiri Upacara HUT Ke-78 di Istana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |07:56 WIB
Meriah! Ratusan Masyarakat Antusias Hadiri Upacara HUT Ke-78 di Istana
Ratusan masyarakat berdatangan ke Istana untuk mengikuti Upacara HUT Ke-78 RI. (Foto: Raka Dwi)
JAKARTA - Ratusan masyarakat mulai memadati Istana Merdeka untuk mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Ke-78 Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih pada pagi hari ini 17 Agustus 2023. 

Pantauan di lokasi, nampak masyarakat dari berbagai macam kalangan beramai-ramai menuju tempat upacara. Masyarakat yang hadir turut serta mengenakan berbagai macam pakaian adat dari berbagai daerah.

Sebelum memasuki Istana Merdeka, masyarakat yang hadir diperiksa terlebih dahulu barang bawaannya. Usai diperiksa, masyarakat dipersilakan masuk untuk menduduki kursi yang telah disediakan.

BACA JUGA:

Jadi Inspektur Upacara HUT ke-78 RI, Mahfud MD Kenakan Baju Adat Mandailing 

Masyarakat yang hadir tampak antusias menghadiri upacara di Istana tersebut. Beberapa dari mereka nampak mengabadikan momen tersebut dengan berfoto.

Salah satu yang hadir yakni aktor Gilang Dirga bersama istrinya yang memakai baju adat Jawa. Gilang mengaku baru pertama kali ikut upacara langsung di Istana Merdeka. Dirinya berharap dapat melihat langsung paskibraka yang akan mengibarkan Merah Putih.

Foto: Raka 

“Ya vibenya beda lah, karena kita kan datang langsung ke sini ngeliat langsung upacaranya apalagi yang pengen saya lihat itu kan adalah Paskibraka. Semoga seluruh rakyat Indonesia bisa merasakan kenyamanan yang sama," kata Gilang.

Terpisah kakak beradik dari Jakarta bernama Ita dan Nita menjadi kesempatan keduanya untuk hadir langsung mengikuti upacara di istana. Keduanya mengaku memakai pakaian adat Dayak.

 BACA JUGA:

"Acaranya mudah-mudahan meriah ya karena ini katanya terakhir tahun depan di IKN ya. kita turut mempromosikan IKN dengan menggunakan pakaian adat (Dayak) ini. Semoga kedepannya negara kita lebih maju tidak ada lagi perselisihan tidak ada lagi keributan segala macam deh pokoknya siapapun pilihannya nanti," kata keduanya.

Perlu diketahui, pada tahun ini upacara akan dilaksanakan secara terbuka dengan jumlah undangan yang lebih banyak. Adapun jumlah undangan yang telah disiapkan oleh Sekretariat Presiden bagi masyarakat untuk hadir dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi ke-78 Kemerdekaan RI di pagi hari dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih di sore hari yakni masing-masing 8.000 undangan.

