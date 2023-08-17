Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HUT Ke-78 RI, Pasukan Marching Band dan Karnaval Bergerak ke Istana

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |08:36 WIB
HUT Ke-78 RI, Pasukan <i>Marching Band</i> dan Karnaval Bergerak ke Istana
Ratusan personel marching band dan karnaval budaya bergerak ke Istana Merdeka. (Foto: Carlos Roy)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan personel marching band dan karnaval budaya mulai bergerak melakukan pawai untuk memperingati HUT Ke-78 Kemerdekaan RI di Silang Monas Barat Laut, Kamis (17/8/2023) pagi.

Pada barisan terdepan ada para personel marching band yang berasal dari Akademi Kepolisian (Akpol) dan Akademi Militer (Akmil).

 BACA JUGA:

Lalu di barisan tengah terdapat sejumlah kereta kencana yang membawa sejumlah orang dengan pakaian adat.

Setelahnya di barisan belakang terdapat sejumlah para pelajar yang mengenakan pakaian adat dari berbagai macam suku budaya yang ada di Indonesia.

Marching band parade tersebut mulai bergerak sejak Pukul 08.12 WIB dengan memutarkan lagu nasional kemerdekaan.

Halaman:
1 2
      
