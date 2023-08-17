HUT ke-78 RI, Mahfud MD: Mari Jaga Persatuan dalam Keberagaman

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak masyarakat untuk memaknai HUT ke-78 Republik Indonesia, dengan menjaga persatuan di dalam keberagaman.

Hal tersebut ia sampaikan setelah menjadi inspektur upacara HUT ke-78 Republik Indonesia di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (17/8/2023).

"Mari kita syukuri ini 78 tahun kemerdekaan RI dengan terus mencintai negara dan bangsa ini tanpa pernah lelah. Caranya adalah masing-masing dari kita berkontribusi untuk kebaikan bangsa dan negara terutama, terutama ini, menjaga persatuan di dalam keberagaman Bhineka tunggal ika," kata Mahfud MD.

Mahfud menjelaskan, menjaga persatuan di tengah keberagaman merupakan modal terbaik untuk menjaga negara.

"Itu modal terbaik bagi kita untuk menjga negara ini dan menjadi maju sebagai bangsa maupun sebagai manusia secara pribadi-pribadi," katanya.

"Kalau kita tidak bersatu maka ancaman perpecahan itu akan sangat merugikan kita sebagai bangsa yang tentunya harus kuat karena kebersatuannya," sambungnya.

(Fakhrizal Fakhri )