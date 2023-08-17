Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gaji TNI Naik, Pengakuan Kinerja Prajurit dalam Menjaga NKRI

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |09:01 WIB
Gaji TNI Naik, Pengakuan Kinerja Prajurit dalam Menjaga NKRI
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. (Foto: Puspen TNI)
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Kas Angkatan menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI tahun 2023 yang digelar secara langsung di gedung MPR/DPR RI, Jalan Gatot Subroto no 1, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).

Agenda Sidang Tahunan MPR RI ini yaitu Pembukaan Sidang Tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI – DPD RI tahun 2023.

Dalam pidato Kenegaraan, Presiden Jokowi menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT ke-78 RI, serta berbagai isu mulai dari permasalahan rakyat hingga hilirisasi, serta perkembangan penanganan stunting di Indonesia.

Selain itu, Presiden Jokowi menyampaikan nota keuangan dan RAPBD 2024 dilanjutkan dengan penyerahan RUU APBN kepada DPR RI.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan gaji ASN tahun 2024 naik sebesar 8 persen berlaku untuk ASN di Pusat dan Daerah, termasuk TNI dan Polri. Selain itu, kenaikan gaji juga berlaku untuk pensiunan sebesar 12 persen.

