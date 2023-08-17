Jokowi Kenakan Pakaian Raja Pakubuwono Surakarta dalam Perayaan HUT ke-78 RI

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng dalam perayaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia, Kamis (17/8/2023).

Berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers, Ageman ini dipakai oleh Para Raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat dalam acara Enggar Eggar soho Tedhak Loji, yang artinya saat di mana Raja keluar dari Keraton dengan menaiki kereta kuda, diikuti dengan perangkat keraton untuk terjun langsung melihat kondisi kawulo/masyarakat.

"Dalam pelaksanaannya, di sepanjang jalan Sang Raja membagikan uang dan makanan sebagai rasa cinta kasih kepada kawulonya atau bisa disebut dengan turuba (turun ke bawah)," demikian keterangan dari Biro Pers itu.

Dalam upacara HUT ke-78 Kemerdekaan RI akan dilakukan pembacaan Naskah Proklamasi kemudian pengibaran Bendera Merah Putih, dan atraksi flypast pesawat tempur dan helikopter TNI. Serta persembahan spesial dari musisi terbaik.

Berikut susunan rundown upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Negara:

06.30 WIB: Para undangan memasuki Halaman Istana Merdeka

08.00 WIB: Pertunjukan Marching band dan Kesenian sebelum acara dimulai

08.10 WIB: Arak-arakan bendera Sang Merah Putih dan Naskah Proklamasi telah berada di Meja Mimbar Kehormatan

09.00 WIB: Bendera Sang Merah Putih dan Naskah Proklamasi telah berada di Meja Mimbar Kehormatan

09.45 WIB: Pasukan upacara memasuki lapangan upacara

09.49 WIB: Komandan Upacara memasuki lapangan upacara.

Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hj Iriana Jokowi dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hj Wury Ma'ruf Amin memasuki tempat upacara.

10.00 WIB: Peringatan Detik-detik Proklamasi

10.08 WIB: Pembacaan Doa oleh Menteri Agama

10.11 WIB: Persiapan upacara Pengibaran Bendera Sang Merah Putih

10.15 WIB: Inspektur Upacara menyerahkan Bendera Sang Merah Putih kepada pembawa bendera

10.21 WIB: Pengibaran Bendera Sang Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

10.28 WIB: Laporan Komandan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka kepada Inspektur Upacara