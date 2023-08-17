HUT Ke-78 RI, Mahfud MD Sebut Perpecahan Jadi Ancaman Bangsa Indonesia

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, perpecahan merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman.

Mahfud pun mengajak masyarakat untuk memaknai HUT ke-78 Republik Indonesia, dengan berkontribusi menjaga persatuan. Hal tersebut ia sampaikan setelah menjadi inspektur upacara HUT ke-78 Republik Indonesia di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (17/8/2023).

"Mari kita syukuri ini 78 tahun kemerdekaan RI dengan terus mencintai negara dan bangsa ini tanpa pernah lelah. Caranya adalah masing-masing dari kita berkontribusi untuk kebaikan bangsa dan negara terutama, terutama ini, menjaga persatuan di dalam keberagaman Bhinneka tunggal ika," kata Mahfud MD.

Mahfud menjelaskan, menjaga persatuan di tengah keberagaman merupakan modal terbaik untuk menjaga negara.