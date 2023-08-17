Foto-Foto Jokowi Pakai Baju Ageman Songkok Singkepan Ageng di HUT Ke-78 RI

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng dalam perayaan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Kamis (17/8/2023).

Berdasarkan keterangan Istana, Ageman ini dipakai oleh Para Raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat dalam acara Enggar Eggar soho Tedhak Loji, yang artinya saat di mana Raja keluar dari Keraton dengan menaiki kereta kuda, diikuti dengan perangkat keraton untuk terjun langsung melihat kondisi kawulo/masyarakat.

BACA JUGA:

Dalam pelaksanaannya, di sepanjang jalan Sang Raja membagikan uang dan makanan sebagai rasa cinta kasih kepada kawulonya atau bisa disebut dengan turuba (turun ke bawah).

Dalam foto yang diterima, Presiden terlihat gagah memakai baju adat tersebut. Presiden akan bertindak sebagai Inspektur Upacara HUT Ke-78 RI.

(Qur'anul Hidayat)