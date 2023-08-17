10 Pesawat Tempur F-16 Lakukan Flypass di Detik-Detik HUT Ke-78 Kemerdekaan RI

JAKARTA - Pesawat-pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara (AU) akan memeriahkan udara di langit Jakarta pada upacara detik-detik peringatan Proklamasi Kemerdekaan Ke-78 Republik Indonesia, kamis (17/8/2023).

Asops Kaskoopsudnas Marsma TNI Ian Fuady mengatakan akan ada sebanyak 10 pesawat tempur F-16 yang akan melakukan Flypass atau demo udara kali ini. Selain itu, juga ada helikopter dari TNI AD, AL, AU, juga Polri yang akan memeriahkan langit Jakarta.

BACA JUGA:

Wapres Kenakan Baju Adat Sumbar saat Hadiri Upacara HUT ke-78 RI di Istana

“Hari ini kita akan menampilkan kekuatan udara yang ada dimiliki oleh TNI dan Polri, saat ini kita akan melibatkan 10 pesawat F-16, helikopter dari TNI, AD, AL, AU dan polisi. Dan tentunya juga kita akan menampilkan tim aerobatik oleh penebang-penebang terbaik putra bangsa,” ungkap Ian dalam keterangannya lewat Youtube Sekretariat Presiden.

Pada kesempatan itu, Ian menceritakan awal mula Flypass mulai dilakukan untuk upacara HUT RI sejak 17 Agustus 2011 atau 12 tahun lalu.

“Kalau sebelum kita cerita kita boleh flashback, 12 tahun yang lalu kurang lebih 17 Agustus 2011 di mana itu adalah pertama kali Upacara 17 Agustus 2011 di Istana dilaksanakan Flypass pesawat tempur yaitu pada 1 dilaksanakan oleh F-16 dan pesawat Sukhoi,” kata Ian.

BACA JUGA:

Foto-Foto Jokowi Pakai Baju Ageman Songkok Singkepan Ageng di HUT Ke-78 RI

“Semenjak itu dari tahun ke tahun TNI diminta untuk berpartisipasi untuk memeriahkan Upacara 17 Agustus di Istana,” ungkapnya.