Kenakan Baju Ageman Songkok Singkepan Ageng, Begini Penjelasan Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng saat menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi ke-78 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada pagi hari ini, Kamis (17/8/2023).

"Ini Ageman Songkok Singkepan Ageng. Ini dari Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat," kata Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (17/8/2023).

Jokowi tidak menjelaskan secara rinci alasan dirinya mengenakan pakaian daerah Ageman Songkok tersebut. Dirinya mengaku hanya memakai pakaian yang dipilih oleh timnya.

"Ada tim yang milih lah bukan saya," kata Jokowi.

Jokowi berharap pada HUT ke-78 Kemerdekaan RI tahun ini keberagaman baju adat yang dipakai oleh masyarakat yang hadir melambangkan kesolidan dan persatuan Indonesia.

"Ya seperti yang kita lihat di istana keberagaman dipadukan dengan keberanekaragam bermacam-macam baju adat yang kita pakai dan ya ini lah sebetulnya kekuatan negara kita, kekuatan Indonesia yang keberagaman yang bisa dipersatukan. Jadi kalau kita bersatu, solid kompak itu lah kekuatan besar Indonesia," kata Jokowi.