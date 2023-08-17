Jokowi Ungkap Upacara HUT Ke-78 RI Jadi yang Terakhir Digelar di Jakarta

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa upacara HUT Kemerdekaan RI tahun 2023 menjadi yang terakhir dilaksanakan di Jakarta. Dirinya menyebut upacara kemerdekaan akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun depan.

"Insya Allah tahun depan Insya Allah sudah di IKN. Kita lihat nanti," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Pada upacara hari ini, Jokowi mengenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng saat menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi ke-78 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada pagi hari ini, Kamis 17 Agustus 2023.

"Ini Ageman Songkok Singkepan Ageng. Ini dari Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat," kata Jokowi.

Jokowi tidak menjelaskan secara rinci alasan dirinya mengenakan pakaian daerah Ageman Songkok tersebut. Dirinya mengaku hanya memakai pakaian yang dipilih oleh timnya.

"Ada tim yang milih lah bukan saya," kata Jokowi.

Jokowi berharap pada HUT ke-78 Kemerdekaan RI tahun ini keberagaman baju adat yang dipakai oleh masyarakat yang hadir melambangkan kesolidan dan persatuan Indonesia.

"Ya seperti yang kita lihat di Istana, keberagaman dipadukan dengan keberanekaragam bermacam-macam baju adat yang kita pakai dan ya ini lah sebetulnya kekuatan negara kita, kekuatan Indonesia yang keberagaman yang bisa dipersatukan. Jadi kalau kita bersatu, solid kompak itu lah kekuatan besar Indonesia," kata Jokowi.