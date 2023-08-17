Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Ungkap Upacara HUT Ke-78 RI Jadi yang Terakhir Digelar di Jakarta

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |09:53 WIB
Jokowi Ungkap Upacara HUT Ke-78 RI Jadi yang Terakhir Digelar di Jakarta
Jokowi kenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng. (Foto: Laily Rachev/BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa upacara HUT Kemerdekaan RI tahun 2023 menjadi yang terakhir dilaksanakan di Jakarta. Dirinya menyebut upacara kemerdekaan akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun depan.

"Insya Allah tahun depan Insya Allah sudah di IKN. Kita lihat nanti," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Pada upacara hari ini, Jokowi mengenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng saat menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi ke-78 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada pagi hari ini, Kamis 17 Agustus 2023.

"Ini Ageman Songkok Singkepan Ageng. Ini dari Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat," kata Jokowi.

Jokowi tidak menjelaskan secara rinci alasan dirinya mengenakan pakaian daerah Ageman Songkok tersebut. Dirinya mengaku hanya memakai pakaian yang dipilih oleh timnya.

"Ada tim yang milih lah bukan saya," kata Jokowi.

Jokowi berharap pada HUT ke-78 Kemerdekaan RI tahun ini keberagaman baju adat yang dipakai oleh masyarakat yang hadir melambangkan kesolidan dan persatuan Indonesia.

"Ya seperti yang kita lihat di Istana, keberagaman dipadukan dengan keberanekaragam bermacam-macam baju adat yang kita pakai dan ya ini lah sebetulnya kekuatan negara kita, kekuatan Indonesia yang keberagaman yang bisa dipersatukan. Jadi kalau kita bersatu, solid kompak itu lah kekuatan besar Indonesia," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184631/roy_suryo-dFWT_large.jpg
Heboh Kasus Ijazah Palsu, dr Tifa Sarankan Jokowi Jalani Perawatan ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement