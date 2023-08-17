Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi: Insyaallah Upacara Perayaan Kemerdekaan HUT RI Tahun Depan Sudah di IKN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |09:54 WIB
Jokowi: Insyaallah Upacara Perayaan Kemerdekaan HUT RI Tahun Depan Sudah di IKN
Presiden Jokowi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa upacara HUT Kemerdekaan RI tahun 2023 menjadi yang terakhir dilaksanakan di DKI Jakarta. Kepala Negara menyebut bahwa upacara kemerdekaan akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara pada tahun depan.

"Insyaallah. tahun depan insyaallah sudah di IKN. kita lihat nanti," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Jokowi mengenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng saat menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi ke-78 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada pagi hari ini.

"Ini Ageman Songkok Singkepan Ageng. Ini dari Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat," kata Jokowi.

Jokowi tidak menjelaskan secara rinci alasan dirinya mengenakan pakaian daerah Ageman Songkok tersebut. Dirinya mengaku hanya memakai pakaian yang dipilih oleh timnya.

"Ada tim yang milih lah bukan saya," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876317/wakil-wali-kota-tangerang-bersama-ribuan-warga-peringati-hut-ke-78-ri-0rLEXjvtQp.jpg
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement