Jokowi: Insyaallah Upacara Perayaan Kemerdekaan HUT RI Tahun Depan Sudah di IKN

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa upacara HUT Kemerdekaan RI tahun 2023 menjadi yang terakhir dilaksanakan di DKI Jakarta. Kepala Negara menyebut bahwa upacara kemerdekaan akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara pada tahun depan.

"Insyaallah. tahun depan insyaallah sudah di IKN. kita lihat nanti," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Jokowi mengenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng saat menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi ke-78 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada pagi hari ini.

"Ini Ageman Songkok Singkepan Ageng. Ini dari Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat," kata Jokowi.

Jokowi tidak menjelaskan secara rinci alasan dirinya mengenakan pakaian daerah Ageman Songkok tersebut. Dirinya mengaku hanya memakai pakaian yang dipilih oleh timnya.

"Ada tim yang milih lah bukan saya," kata Jokowi.