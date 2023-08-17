Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Beragam Baju Adat Meriahkan Upacara HUT RI, Wapres: Keberagaman Kita sebagai Bangsa

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |10:00 WIB
Beragam Baju Adat Meriahkan Upacara HUT RI, Wapres: Keberagaman Kita sebagai Bangsa
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan beragam baju adat pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia menunjukkan keberagaman sebagai bangsa.

“Dengan memakai berbagai macam seragam adat dan ini saya kira menunjukkan keberagaman kita sebagai bangsa,” kata Wapres didampingi Ibu Wury Ma’ruf Amin di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Pada kesempatan itu, Wapres juga mengatakan bahwa bahwa peringatan HUT ke-78 RI kali ini spesial setelah pandemi Covid-19 usai dan kini Indonesia memasuki masa endemi.

“HUT kali ini memang HUT yang sangat spesial karena ini untuk pertama kali kita memperingati HUT Kemerdekaan RI setelah pandemi,” ungkapnya.

Wapres juga berharap HUT ke-78 RI kali ini akan membawa Indonesia terus melaju menuju Indonesia maju. “Ya tentu harapan kita adalah Indonesia akan terus melaju menuju Indonesia maju.”

“Karena memang sudah saatnya pada usia Indonesia yang ke-78, ini kita dapat wujudkan visi besar kita Indonesia. Dan juga sudah saatnya juga kita membuat sejarah yang harus kita menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia kedepan. Dan kita mulai hari ini dan di tempat ini saya kira,” paparnya.

Halaman:
1 2
      
