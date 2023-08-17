Detik-Detik Tim Paskibraka Indonesia Maju Berhasil Kibarkan Sang Merah Putih

JAKARTA - Tim Indonesia Maju yang merupakan tim pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) berhasil mengibarkan bendera Merah Putih pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada Kamis, 17 Agustus 2023 di Istana Merdeka.

Sebelum pengibaran bendera, dilaksanakan pembacaan Teks Proklamasi oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Lalu dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lalu dibacakan doa oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Tepat sekitar pukul 10.23 WIB dengan diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya bendera Merah Putih berhasil dikibarkan oleh Tim Paskibraka Indonesia Maju.

Masyarakat yang hadir nampak antusias merekam kejadian tersebut dan beberapa di antaranya ada yang bertepuk tangan sebagai wujud bahagia atas keberhasilan tersebut.

Diketahui, Lilly Indriani Suparman Wenda yang merupakan perwakilan dari Provinsi Papua Pegunungan terpilih sebagai pembawa bendera Merah Putih. Saat ini, ia menempuh pendidikan di SMAN 1 Wamena.

Tiga lainnya dari Kelompok 8 yang bertugas untuk mengibarkan bendera ialah Bintang Wirasatya RA sebagai Komandan Kelompok 8 yang mewakili Provinsi Sumatera Selatan, Nathaniel Shawn Edgar Sondakh sebagai pembentang bendera yang mewakili Provinsi Sulawesi Utara, dan Alfin Alfarisi sebagai pengerek bendera yang mewakili Provinsi Sumatera Barat.

Sementara itu, Kolonel Arm Joko Setiyo Kurniawan didapuk menjadi Komandan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini, ia menjabat sebagai Danmen Armed 2/PY/2 Kostrad.