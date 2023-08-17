Bergaya Bak Drummer, Menteri Basuki Bikin Tamu Undangan HUT Ke-78 RI Tertawa

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono turut hadir dalam upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan, Jakarta. Basuki sempat menghibur tamu undangan tertawa.

Hal itu dilakukan sesaat sebelum upacara peringatan proklamasi dimulai. Saat itu kameramen menyorot satu persatu tokoh-tokoh atau pejabat di Indonesia termasuk Basuki.

Sadar menjadi sorotan kamera, Basuki lantas memberikan senyuman ke arah kamera. Basuki kemudian bergaya bak drummer yang memukulkan alat musiknya.

Gaya itu langsung disambut tepuk tangan dari tamu undangan. Tak sedikit menteri-menteri yang hadir di sebelahnya juga ikut terhibur dan tertawa.

Basuki terlihat mengenakan beskap berwarna abu-abu ketika menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi. Ia juga mengenakan blangkon batik sebagai penutup kepalanya.