HUT Ke-78 RI, Sebanyak 175.510 Narapidana Terima Remisi dan 2.606 Langsung Bebas

JAKARTA - Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Republik Indonesia tahun 2023 sebanyak 175.510 narapidana menerima Remisi Umum (RU). Dari total yang mendapatkan remisi sebanyak 2.606 di antaranya langsung bebas dari tahanan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham), Yasonna H Laoly mengatakan, sebanyak 172.904 revisi pengurangan sebagian dan 2.606 revisi langsung bebas. Yasona secara simbolik memberikan kepada empat perwakilan warga binaan yang berasal dari Lapas Kelas IIA Salemba dan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta.

"Remisi kepada warga binaan bukan semata-mata diberikan secara sukarela oleh pemerintah, namun merupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan bagi mereka yang telah bersungguh-sungguh mengikuti program-program pembinaan," kata Yasonna saat memimpin Pemberian Remisi Umum Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Tahun 2023, Kamis (17/8/2023).

Tiga wilayah dengan penerima RU terbanyak yakni Sumatra Utara dengan jumlah 19.962 orang, Jawa Timur sebanyak 17.106 orang, dan Jawa Barat sebanyak 17.016 orang. RU diberikan kepada warga binaan tindak pidana umum dan tindak pidana tertentu.

Melalui pemberian remisi ini, pemerintah menghemat anggaran negara dalam pemberian makan kepada narapidana sebesar Rp267.715.830.000.

Menkumham menjelaskan bahwa pemberian RU telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bentuk apresiasi, negara memberikan remisi kepada narapidana yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, dan disiplin yang tinggi dalam mengikuti program pembinaan.