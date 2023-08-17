Kala Turis Asing Antusias Ikuti Perayaan HUT ke-78 RI di Monas

JAKARTA - Monumen Nasional (Monas) menjadi salah satu tempat perayaan acara HUT ke-78 Republik Indonesia (RI). Salah satunya adanya rangkaian Kirab budaya Bendera Pusaka, yang membawa duplikat bendera merah putih dan teks Proklamasi dari Monumen Nasional (Monas) ke Istana Negara.

Sementara itu, saat ditemui di lokasi salah satu turis asing asal Jerman, Leonora (34) tahun mengungkapkan, antusiasnya mengikuti sejumlah rangkaian peringatan HUT ke-78 RI yang diadakan di Monas itu.

"Saya melihat ada banyak permainan pawai. Kami melihat orang-orang Indonesia sangat baik dan makanannya enak sehingga kami bersenang-senang," ucap Leonora.

Sementara itu, turis lainnya, Chen (37) mengaku tidak mendapatkan kesempatan melihat upacara. Namun ia tetap mengabadikan sejumlah momen kemerdekaan melalui kamera yang dibawanya dari negeri bambu itu.

"Saya tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat upacara, akan tetapi saya kesini untuk mengambil gambar. Sangat banyak orang yang antusias dalam memperingati hari kemerdekaan ke 78, sangat bagus jadi saya ambil beberapa foto," katanya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil pengamatan di lokasi pada barisan terdepan ada para personel marching band yang berasal dari Akademi Kepolisian (Akpol) dan Akademi Militer (Akmil) tersebut mulai bergerak sejak Pukul 08.12 WIB dengan memutarkan lagu nasional kemerdekaan.