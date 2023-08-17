Jokowi Berikan Tepuk Tangan Spesial untuk Tim Paskibraka Indonesia Maju

Presiden Joko Widodo saat upacara HUT Ke-78 RI (foto: dok biro pers, media dan Informasi Sekretariat Presiden))

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tepuk tangan spesial untuk tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Indonesia Maju, dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Kamis (17/8) di Istana Kepresidenan.

Tim Paskibraka memulai pengibaran bendera merah putih tepat pukul 10.23 WIB. Seluruh rangkaian pengibaran bendera merah putih pun dilaksanakan dengan sempurnaAdapun tiap-tiap barisan juga menunjukkan gerakan serangkai yang kompak.

Momen Jokowi bertepuk tangan terjadi saat barisan Paskibraka dibubarkan dari lapangan upacara Istana Kepresidenan oleh Komandan Kompi Paskibraka Kapten Mar Ganteng Prakoso. Tepat saat langkah pertama barisan Paskibraka dimulai, Jokowi pun memberikan tepuk tangan kebanggaan.

Tim Paskibraka juga mendapatkan tepuk tangan meriah dari tamu undangan yang hadir. Setelah proses pengibaran rampung, Komandan Upacara Kolonel Arm Joko Setiyo langsung memberikan hormat kebesaran kepada Jokowi sebagai tanda penutup upacara.