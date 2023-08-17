Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Paskibraka Indonesia Maju Dapat Apresiasi Jokowi Usai Bertugas Kibarkan Merah Putih

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |11:06 WIB
Paskibraka Indonesia Maju Dapat Apresiasi Jokowi Usai Bertugas Kibarkan Merah Putih
Paskibraka Indonesia Maju (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tepuk tangan spesial sebagai apresiasi untuk tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Indonesia Maju dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Tim Paskibraka memulai pengibaran bendera merah putih tepat pukul 10.23 WIB. Seluruh rangkaian pengibaran bendera merah putih pun dilaksanakan dengan sempurna. Adapun tiap-tiap barisan juga menunjukkan gerakan serangkai yang kompak

Aksi Paskibraka Indonesia Maju itu pun berhasil memukau seluruh peserta upacara di Istana.

Presiden Jokowi pun memberikan tepuk tangan meriah saat barisan Paskibraka dibubarkan dari lapangan upacara Istana Kepresidenan oleh Komandan Kompi Paskibraka Kapten Mar Ganteng Prakoso.

Tepat saat langkah pertama barisan Paskibraka dimulai, Kepala Negara pun memberikan tepuk tangan kebanggaan.

Selian itu, Tim Paskibraka juga mendapatkan tepuk tangan meriah dari tamu undangan yang hadir. Setelah proses pengibaran rampung, Komandan Upacara Kolonel Arm Joko Setiyo langsung memberikan hormat kebesaran kepada Jokowi sebagai tanda penutup upacara.

Halaman:
1 2
      
