HOME NEWS NASIONAL

HUT ke-78 RI, Panglima TNI: Pupuk Karakter dan Nilai Luhur Bangsa

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |11:18 WIB
HUT ke-78 RI, Panglima TNI: Pupuk Karakter dan Nilai Luhur Bangsa
Upacara HUT ke-78 RI di Mabesau (Foto: MPI)
JAKARTA - Markas Besar TNI AU (Mabesau) melaksanakan upacara peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia. Upacara dipimpin Asisten Logistik (Aslog) Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsda TNI M. Khairil Lubis.

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono meminta segenap prajurit dan PNS TNI menjadikan peringatan Kemerdekaan Indonesia, sebagai tonggak baru untuk membangun komitmen yang lebih segar dengan memupuk karakter dan nilai-nilai luhur bangsa.

"Jadikan peringatan kemerdekaan Indonesia ini menjadi tonggak baru untuk membangun komitmen dengan memupuk karakter dan nilai-nilai luhur bangsa," kata Yudo dalam amanat tertulis yang dibacakan Aslog KSAU di lapangan Mabesau, Cilangkap, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Lebih lanjut, Yudo mengatakan, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan, pada hakikatnya merupakan bentuk penghormatan sekaligus penghargaan kepada para pejuang, pendiri republik, para pahlawan sejati, yang telah memberikan segala-galanya melampaui dari apa yang seharusnya diberikan.

