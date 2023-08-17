Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Melihat Aksi Pesawat Tempur dan Helikopter Goyang Gemu Fa Mi Re Meriahkan HUT ke-78 RI

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |11:24 WIB
Melihat Aksi Pesawat Tempur dan Helikopter Goyang Gemu Fa Mi Re Meriahkan HUT ke-78 RI
Aksi pesawat dan helikopter meriahkan HUT Ke-78 RI. (Foto: Raka Dwi)
A
A
A

JAKARTA - Upacara HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia kembali digelar di Istana Merdeka pada hari ini Kamis 17 Agustus 2023. Upacara kali ini mengusung tema ‘Terus Melaju Untuk Indonesia Maju’.

Pada upacara tersebut dilakukan pembacaan Teks Proklamasi oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Usai pengibaran bendera merah putih, TNI dan Polri mempersembahkan flypas pesawat tempur dan helikopter.

Beberapa formasi yang dipersembahkan antara lain Garuda Flight dan Nusantara Flight. Pesawat tempur yang menampilkan manuvernya yakni F16. Selain itu ditampilkan juga Jupiter Aerobatic Team (JAT) yang melakukan manuver-manuver ciamik di atas Istana.

 BACA JUGA:

Selain itu juga empat helikopter yang beberapa kali melakukan manuver di depan presiden dan masyarakat di Istana. Bahkan keempat helikopter tersebut menari dengan diiringi lagu ‘Gemu Fa Mi Re’. Para masyarakat pun tampak antusias dengan memberikan tepuk tangan dan beberapa teriakan.

 BACA JUGA:

Goyangan tersebut tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang hadir, tapi juga diikuti oleh peserta upacara dari TNI dan Polri. Mereka pun mendapatkan sambutan yang meriah saat bergoyang.

