Ucapan HUT ke-78 RI dari Kokpit Pesawat Tempur F-16 di Ketinggian Seribu Kaki

JAKARTA - Pesawat-pesawat tempur hingga helikopter milik TNI hingga Polri memberikan atraksi pada peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Kamis (17/8/2023). Pesawat tempur juga helikopter tersebut terlebih dahulu memberikan atraksi di langit Jakarta.

Tidak lupa, pilot TNI Angkatan Udara (AU) dari dalam kokpit pesawat tempur F-16 di ketinggian 1.000 kaki mengucapkan selamat Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan RI.

“Kami elang-elang Angkatan Udara, penjaga Tanah Air, dari ketinggian 1.000 Kaki, mengucapkan selamat Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023, terus maju untuk Indonesia Maju. Merdeka,” ucap salah satu pilot F-16.

Sebelumnya, Asops Kaskoopsudnas Marsma TNI Ian Fuady mengatakan akan ada sebanyak 10 pesawat tempur F-16 yang akan melakukan Flypass atau demo udara kali ini. Selain itu, juga ada helokopter dari TNI AD, AL, AU, juga Polri yang akan memeriahkan langit Jakarta.

“Hari ini kita akan menampilkan kekuatan udara yang ada dimiliki oleh TNI dan Polri, saat ini kita akan melibatkan 10 pesawat F-16, helikopter dari TNI, AD, AL, AU dan polisi. Dan tentunya juga kita akan menampilkan tim aerobatik oleh penebang-penebang terbaik putra bangsa,” ungkap Ian dalam keterangannya lewat Youtube Sekretariat Presiden.