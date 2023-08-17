Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

78 Tahun Merdeka, Wapres Maruf Optimis Indonesia Terus Melaju Jadi Negara Maju

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |11:32 WIB
78 Tahun Merdeka, Wapres Maruf Optimis Indonesia Terus Melaju Jadi Negara Maju
Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin (foto: dok Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden)
A
A
A

JAKARTA - Hari ini, tepat 78 tahun lalu, Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya dari para penjajah berkat doa, semangat, dan perjuangan tanpa henti para pejuang bangsa.

Pada momen peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan RI kali ini, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan, optimismenya bahwa Indonesia akan terus bergerak mewujudkan visi menjadi negara maju.

“Tentu harapan kita adalah Indonesia akan terus melaju menuju Indonesia maju. Karena memang sudah saatnya pada usia Indonesia yang ke-78 ini kita dapat wujudkan visi besar kita Indonesia,” tegas Wapres saat menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka, Kamis (17/08/2023).

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, Wapres mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menciptakan sejarah yang akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia di masa depan.

“Sudah saatnya juga kita membuat sejarah yang harus menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia ke depan, dan kita mulai hari ini dan di tempat ini,” pintanya.

Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan RI kali ini sangat spesial, karena pertama kali dilaksanakan setelah secara resmi Indonesia dinyatakan bebas dari pandemi Covid-19.

“HUT kali ini memang HUT yang sangat spesial karena ini untuk pertama kali kita memperingati HUT Kemerdekaan RI setelah pandemi,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876317/wakil-wali-kota-tangerang-bersama-ribuan-warga-peringati-hut-ke-78-ri-0rLEXjvtQp.jpg
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement