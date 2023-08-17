78 Tahun Merdeka, Wapres Maruf Optimis Indonesia Terus Melaju Jadi Negara Maju

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin (foto: dok Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden)

JAKARTA - Hari ini, tepat 78 tahun lalu, Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya dari para penjajah berkat doa, semangat, dan perjuangan tanpa henti para pejuang bangsa.

Pada momen peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan RI kali ini, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan, optimismenya bahwa Indonesia akan terus bergerak mewujudkan visi menjadi negara maju.

“Tentu harapan kita adalah Indonesia akan terus melaju menuju Indonesia maju. Karena memang sudah saatnya pada usia Indonesia yang ke-78 ini kita dapat wujudkan visi besar kita Indonesia,” tegas Wapres saat menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka, Kamis (17/08/2023).

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, Wapres mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menciptakan sejarah yang akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia di masa depan.

“Sudah saatnya juga kita membuat sejarah yang harus menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia ke depan, dan kita mulai hari ini dan di tempat ini,” pintanya.

Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan RI kali ini sangat spesial, karena pertama kali dilaksanakan setelah secara resmi Indonesia dinyatakan bebas dari pandemi Covid-19.

“HUT kali ini memang HUT yang sangat spesial karena ini untuk pertama kali kita memperingati HUT Kemerdekaan RI setelah pandemi,” ujarnya.