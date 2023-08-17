Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ajak Mahasiswa Kota Padang Melek Pemilu Serentak 2024, Kemkominfo Gencarkan Diskusi Goes to Campus

Imam Rachmawan , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |11:37 WIB
Ajak Mahasiswa Kota Padang Melek Pemilu Serentak 2024, Kemkominfo Gencarkan Diskusi Goes to Campus
Foto: dok. TA TV SOLO
A
A
A

PADANG – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama jajaran Rektorat Universitas Negeri Padang (UNP) menyelenggarakan forum sosialisasi dandiskusi Goes to Campus: Pemilu Serentak 2024 Memilih Untuk Indonesia di Auditorium UNP, Padang, Sumatra Barat, Kamis (10/8/2023).

Forum sosialisasi dan diskusi dengan topik tersebut danjudul “Muda Bersuara Untuk Indonesia Juara” ini menyasar kelompok mahasiswa yang masuk kategori pemilih pemula sebagai kelompok pemilih dominan pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, baik di Provinsi Sumatra Barat maupun di tingkat nasional.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Barat, Surya Efitrimen mengatakan dalam forum, berdasarkan daftar pemilih tetap di Provinsi Sumatra Barat mencapai 4.088.606 pemilih dengan pemilih laki-laki sejumlah 2.027.360 orang dan pemilih perempuan mencapai 2.061.246 orang.

“Masyarakat Sumatra Barat akan dapat memberikan suara dari antara 17.569 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 1.265 kelurahan/desa/nagari, 179 kecamatan, dan 19 kabupaten/kota,” ujar Surya.

Lebih lanjut dijelaskan, kelompok usia pemilih terbesar di Sumatra Barat adalah pemilih muda yang berasal dari generasi milenial dan generasi Z yang masing-masing mencapai 1.310.821 atau 32 persen dan 1.089.251 (27 persen).

“Gambaran di Sumatra Barat mewakili besaran kelompok usia pemilih muda di tingkat nasional yang diperkirakan mencapai 60 persen,” katanya.

      
