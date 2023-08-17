Gempa M5,7 Berpusat di Banten, Guncangan Terasa hingga Jakarta dan Bandung

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memutakhirkan kekuatan gempa Muara Binuangeun Banten, dari M5,9 menjadi M5,7. Gempa tersebut dirasakan hingga Jakarta.

Sejumlah masyarakat di Jakarta mengaku merasakan guncangan gempa. Sementara itu, BMKG melaporkan gempa dirasakan di sejumlah wilayah di antaranya dengan skala MMI (II-III) di Bandung, II di Cikembar, dan II di Bogor.

BACA JUGA:

Lebih lanjut, BMKG mengungkapkan gempa ini berada di kedalaman 53 km. Pusat gempa berada di 96 km Barat Daya Muara Binuangeun pada koordinat 7.61 Lintang Selatan – 105.48 Bujur Timur.

(Qur'anul Hidayat)