Meski Sepatu Kirinya Copot, Lily Indriani Pembawa Baki Tetap Tenang

JAKARTA - Kejadian tidak mengenakan terjadi seusai pengibaran Bendera Merah Putih di Upacara Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Istana Merdeka, Kamis, 17 Agustus 2023.

Usai Tim Paskibraka Indonesia Maju mengibarkan bendera, nampak sepatu pembawa baki bendera Merah Putih, Lily Indriani Suparman Wenda terlepas. Sepatu kirinya terlepas saat Lily kembali ke barisan usai mengibarkan bendera.

Namun Lily terlihat tenang dan tetap melanjutkan gerap langkahnya secara rapih seperti tim Paskibraka lainnya.

Sesekali Lily juga melempar senyum kepada masyarakat yang menyaksikannya bersama Tim Paskibraka Indonesia Maju untuk mengibarkan bendera merah putih.

Lily dan Tim Paskibraka Indonesia Maju berhasil mengibarkan bendera merah putih. Kesuksesan itu pun diapresiasi masyarakat yang hadir tepuk tangan meriah.

Diketahui, Lilly Indriani Suparman Wenda yang merupakan perwakilan dari Provinsi Papua Pegunungan terpilih sebagai pembawa bendera Merah Putih. Saat ini, ia menempuh pendidikan di SMAN 1 Wamena.

Tiga lainnya dari Kelompok 8 yang bertugas untuk mengibarkan bendera ialah Bintang Wirasatya RA sebagai Komandan Kelompok 8 yang mewakili Provinsi Sumatera Selatan, Nathaniel Shawn Edgar Sondakh sebagai pembentang bendera yang mewakili Provinsi Sulawesi Utara, dan Alfin Alfarisi sebagai pengerek bendera yang mewakili Provinsi Sumatera Barat.