HOME NEWS NASIONAL

Momen Kocak Menteri Basuki Singkap Beskap Erick Thohir saat Upacara HUT ke-78 RI

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |13:30 WIB
Momen Kocak Menteri Basuki Singkap Beskap Erick Thohir saat Upacara HUT ke-78 RI
Momen kocak Menteri Basuki dan Erik Thohir (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kembali membuat momen kocak di tengah-tengah kegiatan kenegaraan. Ia pernah menjadi fotografer hingga berlaga layaknya wartawan saat wawancara Presiden Jokowi di acara G20 beberapa waktu lalu.

Kali ini, ia tertangkap kamera tengah menyingkap beskap yang dipakai Menteri BUMN Erick Thohir. Momen itu terjadi saat penyelenggaraan upacara detik-detik proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Kamis (17/8/2023).

Setelah prosesi pengibaran bendera Merah Putih, dan lagu Andika Bhayangkari bergema, para peserta upacara pun dipersilakan berdiri. Ketika itu, Basuki memeriksa baju yang ia pakai.

Kemudian ia terlihat turut mengecek baju yang dipakai oleh Erick Thohir. Terlebih, keduanya memang duduk bersebelahan.

Momen itu pun terlihat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, sontak ia tertawa hingga memperlihatkan giginya. Sri Mulyani tak kuat menonton tingkah lucu Basuki, bahkan pundaknya nampak naik turun mengikuti tawanya.

Halaman:
1 2
      
