HOME NEWS NASIONAL

HUT Ke-78 RI, Kapolri : Selamat Hari Kemerdekaan, Mari Bergandeng Tangan untuk Maju

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |13:32 WIB
HUT Ke-78 RI, Kapolri : Selamat Hari Kemerdekaan, Mari Bergandeng Tangan untuk Maju
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Di Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan refleksi kepada masyarakat akan perjalanan menuju bangkit hingga saat ini. Sebelumnya, kondisi tak mudah berusaha untuk dilalui bersama.

Untuk menghadapi tantangan ke depan, ujar Jenderal Sigit, semua tetap harus bergandeng tangan.

"Kita terlahir dengan keberagaman. Kita berbeda, namun terikat satu tujuan. Kita tak sama, tapi akan terus bergerak bersama. Melangkah, terus merajut persatuan dan kesatuan," ujar Kapolri dalam video di akun Instagram resminya, Kamis (17/8/23).

Jenderal Sigit juga mengingatkan, kesatuan Indonesia untuk NKRI harus terus dijunjung tinggi. Perjuangan harus terus dilakukan untuk memajukan Indonesia.

"Biarkan merah, kobarkan semangat perjuangan dalam darah. Biarkan putih, bergelora dalam sanubari. Membawa kedamaian untuk ibu pertiwi. Dirgahayu Republik Indonesia Ke-78. Terus Melaju Untuk Indonesia Maju," ungkap Kapolri.

(Awaludin)

      
