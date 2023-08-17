Upacara Penurunan Bendera HUT ke-78 RI, Berikut Susunan Acaranya

JAKARTA - Istana Kepresidenan menggelar Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia yang dilaksanakan di Istana Merdeka pada pagi sore ini Kamis (17/8/2023).

Pada upacara penurunan bendera sang Merah Putih tersebut akan ada penampilan marching band dan kesenian. Nantinya Bendera Sang Merah Putih dan Naskah Proklamasi akan dibawa dari Istana Merdeka menuju Monumen Nasional (Monas).

Upacara penurunan sang saka merah putih tersebut dijadwalkan dimulai pada pukul 14:45 WIB.

Berikut susunan acara Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka:

14.45 Para undangan telah hadir ditempat acara

15.00 Pertunjukan Marching band dan kesenian sebelum upacara dimulai

17.00 Pasukan Upacara memasuki lapangan upacara

17.03 Komandan Upacara memasuki tempat upacara

17.10 Para Ketua Lembaga Negara, Menteri Sekretaris Negara (selaku Ketua panitia negara perayaan hari-hari nasional dan penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional), Panglima TNI, Kapolri, masing-masing beserta pendamping telah berada di Istana Merdeka.

17.15 Para ketua Lembaga Negara masing-masing beserta pendamping mendahului menuju tempat duduk yang telah ditentukan.