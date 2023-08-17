Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HUT ke-78 RI, DPR: Seluruh Rakyat Indonesia Harus Sejahtera Secara Merdeka

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |15:40 WIB
HUT ke-78 RI, DPR: Seluruh Rakyat Indonesia Harus Sejahtera Secara Merdeka
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengikuti upacara HUT ke-78 Republik Indonesia (RI) di Istana Merdeka, Kamis (17/8/2023).

Puan mengajak, seluruh masyarakat dan elemen bangsa menciptakan harmoni menuju Indonesia lebih maju.

Puan hadir mengenakan pakaian adat Salu dari Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, berwarna hitam dengan ornamen dan hiasan warna kuning emas. Penampilan anggun Puan dilengkapi dengan aksesoris 5 buah sunting pada sanggulnya.

“Lebih dari tujuh dekade kemerdekaan bukanlah tujuan akhir,” kata Puan dilansir Antaranews.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini menyebut, kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah perjalanan panjang dalam mewujudkan cita-cita bangsa di tengah tantangan dan perubahan global. Untuk itu, Puan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus bersemangat.

“Semangat bersama dalam melanjutkan perjuangan dan pembangunan bangsa serta berkolaborasi, bergerak secara harmoni menuju Indonesia yang lebih maju,” sebutnya.

Ditambahkan Puan, kemerdekaan adalah karunia terbesar yang menjadi jembatan dalam menghidupkan harapan berbangsa dan bernegara untuk terus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Dengan memaknai kemerdekaan, DPR berkomitmen terus melangkah maju, menjaga keutuhan NKRI,” tegas Puan.

Puan mengatakan bahwa DPR akan terus mengawal kebijakan-kebijakan Pemerintah untuk memastikan masyarakat Indonesia menikmati kemerdekaan sejati. Puan menilai, masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi dengan cara bergotong royong.

“Bila dahulu kita harus berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah, hari ini perjuangan kita adalah memastikan agar seluruh rakyat Indonesia bisa sejahtera secara merdeka,” ungkapnya.

“Negara harus bisa memberikan kemerdekaan bagi rakyatnya agar bisa hidup dengan layak, merdeka dalam bekerja, merdeka untuk menempuh pendidikan, merdeka untuk hidup sehat, merdeka dalam berkarya, dan merdeka untuk bersuara. Tentunya dengan menjunjung norma-norma yang dianut oleh Bangsa Indonesia,” sambung Puan.

