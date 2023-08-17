Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Amanat Panglima TNI di HUT ke-78 RI: TNI Tidak Ingin Kembali Masuk Ranah Politik Praktis!

Nanda Aria , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |15:46 WIB
Amanat Panglima TNI di HUT ke-78 RI: TNI Tidak Ingin Kembali Masuk Ranah Politik Praktis!
Panglima TNI Yudo Margono tegaskan TNI tak ingin kembali ke ranah politik/Foto: Puspen TNI
A
A
A

 

JAKARTA - Asisten Logistik (Aslog) Panglima TNI Mayjen TNI Yustinus Peristiwanto, menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada peringatan HUT Ke-78 Republik Indonesia (RI) yang dilaksanakan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (17/8/2023).

Upacara yang dilaksanakan di lapangan B3 diikuti oleh seluruh personel Mabes TNI, baik militer maupun PNS berjalan dengan khidmat. Bertindak sebagai Komandan Upacara Letkol Cpl Mampe Koko David.

 BACA JUGA:

Dalam amanat Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, yang dibacakan oleh Irup mengatakan, sebagai generasi penerus, wujud penghormatan dan penghargaan yang paling mulia yang harus diberikan TNI adalah mewarisi tradisi dan nilai-nilai kejuangan serta melanjutkannya untuk mengisi kemerdekaan.

“TNI harus menjadi perekat kemajemukan bangsa, karena TNI merupakan garda terdepan dalam menjaga kerukunan, toleransi dan kebhinekaan, sehingga bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang utuh, kuat dan tangguh,” ujar Panglima TNI.

 BACA JUGA:

Pengalaman membuktikan bahwa dengan soliditas dan sinergitas yang kuat, maka setiap potensi terjadinya gangguan keamanan lebih mudah untuk dideteksi dan diantisipasi bersama-sama.

Lebih lanjut dalam amanatnya, Panglima TNI mengatakan, berkaitan di tahun 2023 yang merupakan tahun politik menuju Pemilu 2024, TNI tetap harus netral. 

"Netralitas TNI juga merupakan wujud nyata, bahwa TNI tidak ingin kembali ke politik, TNI secara tegas tidak masuk ranah politik praktis," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
