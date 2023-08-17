Masyarakat Antusias Ikuti Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka

JAKARTA - Antusias masyarakat mulai memadati Istana Merdeka untuk menghadiri Upacara Penurunan Bendera Merah Putih pada sore ini Kamis 17 Agustus 2023.

Nampak dipintu masuk antrian masyarakat cukup banyak untuk mengikuti upacara tersebut. Sebelum memasuki tempat upacara barang bawaan mereka harus dicek terlebih dahulu oleh pasukan keamanan.

Sebelum dimulainya upacara, beberapa penampilan marching band dan seni pun dipertontonkan untuk menghibur masyarakat. Nampak tarian Kandangan dan tari Zapin Rodat menyambut masyarakat yang telah hadir di Istana Merdeka.

Usai upacara penurunan bendera sang Merah Putih, nantinya bendera dan Naskah Proklamasi akan dibawa dari Istana Merdeka menuju Monumen Nasional (Monas).

Berikut susunan acara Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka:

14.45 Para undangan telah hadir ditempat acara

15.00 Pertunjukan Marching band dan kesenian sebelum upacara dimulai

17.00 Pasukan Upacara memasuki lapangan upacara

17.03 Komandan Upacara memasuki tempat upacara

17.10 Para Ketua Lembaga Negara, Menteri Sekretaris Negara (selaku Ketua panitia negara perayaan hari-hari nasional dan penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional), Panglima TNI, Kapolri, masing-masing beserta pendamping telah berada di Istana Merdeka.