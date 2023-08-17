Link dan Video Special Dialogue HUT Kemerdekaan: Sudahkah Disabilitas Merdeka?

JAKARTA - Kemerdekaan tak hanya dapat diartikan sebagai suatu keadaan bebas kendali pihak lain, tetapi juga dapat memiliki arti yang sangat luas dan beragam.

Setiap orang dengan pemikirannya dapat mengartikan kemerdekaan secara berbeda-beda.

Staf Khusus Presiden, Angkie Yudhistia mengartikan kemerdekaan sebagai kehidupan bernegara yang bebas dari diskriminasi tanpa adanya rasa dikucilkan. Sebagai seorang penyandang disabilitas, Angkie mengaku bahwa ia merasa sangat mengerti bagaimana hidup dengan sangat terbatas. Penyandang disabilitas seringkali dianggap tidak mampu melakukan banyak hal.

Special Dialogue kali ini, Kamis (17/8/2023) mengusung tema "Sudahkan Disabilitas Merdeka?" dengan narasumber Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudhistia.

Berikut kumpulan link dan video Special Dialogue: