Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Link dan Video Special Dialogue HUT Kemerdekaan: Sudahkah Disabilitas Merdeka?

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |16:08 WIB
Link dan Video Special Dialogue HUT Kemerdekaan: Sudahkah Disabilitas Merdeka?
Banner Special Dialogue Sudahkah Disabilitas Merdeka bersama Angkie Yudhistia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kemerdekaan tak hanya dapat diartikan sebagai suatu keadaan bebas kendali pihak lain, tetapi juga dapat memiliki arti yang sangat luas dan beragam.

Setiap orang dengan pemikirannya dapat mengartikan kemerdekaan secara berbeda-beda.

Staf Khusus Presiden, Angkie Yudhistia mengartikan kemerdekaan sebagai kehidupan bernegara yang bebas dari diskriminasi tanpa adanya rasa dikucilkan. Sebagai seorang penyandang disabilitas, Angkie mengaku bahwa ia merasa sangat mengerti bagaimana hidup dengan sangat terbatas. Penyandang disabilitas seringkali dianggap tidak mampu melakukan banyak hal.

Special Dialogue kali ini, Kamis (17/8/2023) mengusung tema "Sudahkan Disabilitas Merdeka?" dengan narasumber Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudhistia.

Berikut kumpulan link dan video Special Dialogue:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/194/3186238//angkie-ivSW_large.jpg
Cerita Angkie Yudistira Dirikan Brand Fashion demi Berdayakan Perempuan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/65/3181307//tito-bmiT_large.jpg
Orasi Ilmiah, Mendagri Tito Karnavian Soroti Bonus Demografi dan Pembangunan Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/624/3165877//sekolah-qVDz_large.jpg
Sekolah Rakyat Jadi Pemutus Kemiskinan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/31/320/3127426//salat_ied-UlSc_large.jpg
Menko Zulhas Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan Agar Indonesia Jadi Negara Maju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/1/3094614//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-aLJk_large.jpg
Partai Perindo Lantik Pengurus DPP, Angkie Yudistia: Perkuat Komunikasi Pusat dan Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/03/337/3081829//prabowo-I0Fy_large.jpg
Presiden Baru dan Harapan Menuju Indonesia Maju
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement