HOME NEWS NASIONAL

Penurunan Bendera Merah Putih di HUT ke-78 RI, Polisi Siagakan 1.800 Personel Keamanan

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |16:19 WIB
Penurunan Bendera Merah Putih di HUT ke-78 RI, Polisi Siagakan 1.800 Personel Keamanan
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan, pihaknya menyiagakan sebanyak 1.800 personel kepolisian untuk mengamankan jalannya upacara yang digelar di Istana Merdeka.

"Kami 1.800 personel kita akan bertugas sampai dengan selesai rangkaian semua selesai di Jakpus," kata Komarudin di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2023).

 BACA JUGA:

Soal kepadatan arus lalu lintas, Komarudin mengungkap belum bisa memprediksi karena hal itu bersifat situasional.

Kendati demikian, kata Komarudin, pihaknya telah menyiapkan sejumlah kantong parkir. Sehingga tamu undangan dapat memarkirkan kendaraan di kantong-kantong parkir yang telah disediakan di depan Mahkamah Agung hingga sekitar Lapangan Banteng.

 BACA JUGA:

"Nanti sore kami akan melihat arus massa atau undangan yang datang, biasanya akan terjadi kepadatan pada jam-jam satu atau dua jam sebelum acara dimulai," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
