5 Pertempuran Penting Pasca Kemerdekaan Indonesia 1945

JAKARTA- Ada 5 pertempuran penting pasca Kemerdekaan Indonesia 1945 yang menjadi sejarah selama 78 tahn ini. Sebagaimana diketahui, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ini masih harus berperang agar tidak diambil penjajah kala itu.

Pasalnya dalam pertempuran ini membuat Indonesia akhir menjadi negara merdeka serta terbebas dari penjajahan. Serta tidak bisa dikuasai oleh sebuah negara.

Berikut 5 pertempuran penting pasca Kemerdekaan Indonesia 1945 dilansir dari berbagai sumber:

1. Pertempuran Medan Area

Pertempuran Mefan Area merupakan konflik pertama yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pertempuran Medan Area ialah sebuah peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap munculnya Sekutu yang terjadi di Medan, Sumatra Utara.

Pada tanggal 9 Oktober 1945, dibawah pimpinan T.E.D Kelly. Pendaratan tentara sekutu yang berasal Inggris ini diikuti oleh pasukan sekutu dan NICA yang telah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Kedatangan tentara sekutu dan NICA ternyata memancing terjadinya berbagai insiden yang salah satunya terjadi di Hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatra Utara pada tanggal 13 Oktober 1945.